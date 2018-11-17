Клімкін відправиться з робочим візитом до Канади

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Мета візиту - участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 17 та 18 листопада відвідає з робочим візитом Канаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Як повідомляється, головна мета візиту міністра до Канади - участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі.

Зазначається, що в рамках форуму Клімкін проведе низку зустрічей. Зокрема глава МЗС зустрінеться з міністром національної оборони Канади Харджитом Сайджаном, першим заступником міністра закордонних справ Канади Іаном Шугартом, членами канадського парламенту, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами та конгресменами США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до США у Вашингтоні обговорив посилення тиску на Росію з членами Комітету із закордонних відносин Сенату США Робертом Коркером та Робертом Менендесом.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Сполучених Штатів зустрівся зі спеціальним представником Дежавного департаменту США по Україні Куртом Волкером.