ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Климкин не исключает введение биометрического визового режима с РФ

Новости » Политика    08.01.2019 - 13:39
Климкин не исключает введение биометрического визового режима с РФ
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что если будет вводиться визовый режим с РФ, то только биометрический

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает введение биометрического визового режима с Российской Федерацией (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Климкина в эфире "1+1".

Климкин отметил, что умная фильтрация граждан РФ, которые следуют в Украину, должна быть всегда. Вместе с тем, он отметил, что в случае введения просто визового режима он работать не будет.

"Я всегда говорил, что если просто ввести визовый режим (с РФ, - ред.), этикетки штамповать - оно никогда не будет работать. Если визовый режим с РФ - то только биометрический. Другой режим не будет работать. Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных. Не исключено, что и биометрический визовый режим с РФ придет. Это такое серьезное решение", - отметил он.

 
Pavlo Klimkin - гость в студии «Сніданок з 1+1».

Pavlo Klimkin - гость в студии «Сніданок з 1+1». Смотрите о самом главном: освобождение военнопленных, получение Томоса, перспективы вступления в ЕС и НАТО, укрепление международной коалиции вокруг Украины и оказания помощи нашим гражданам.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Вторник, 8 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с военным положением, которое длилось с 26 ноября до 26 декабря, Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Кроме того, решением Совета национальной безопасности и обороны было продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы по въезду в Украину мужчин - граждан России.

В посольстве Британии заявили о желании скорой встречи с Уиланом Климкин надеется, что военнопленных моряков в РФ удастся освободить до выборов
Новости Украины Российская ФедерацияПавел Климкинвизовый режим
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь