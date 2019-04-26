Климкин обсудит с венгерским коллегой "языковой закон"

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет в Брюсселе встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой обсудит новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом он заявил во время брифинга.

Климкин и Сийярто обсудят украинский закон на министерском заседании "Восточного партнерства".

"Считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сийярто в Брюсселе через две недели, когда состоится министерское заседание "Восточного партнерства", - сказал Климкин.

Напомним, Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной радой "языковой закон". По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".

Верховная рада 25 апреля во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах. Отметим, штрафы за нарушение этого закона отсрочили на 3 года.