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Клімкін обговорить з угорським колегою "мовний закон"

Новини » Політика    26.04.2019 - 19:14
Клімкін обговорить з угорським колегою "мовний закон"
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Раніше глава МЗС Угорщини розкритикував український "мовний закон"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе у Брюсселі зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, на якій обговорить новий закон про функціонування української мови як державної. Про це він заявив під час брифінгу.

Клімкін і Сійярто обговорять український закон на міністерському засіданні «Східного партнерства».

"Вважаю, що наші угорські партнери свідомо вибрали лінію на конфронтацію. Я буду говорити про це з Петером Сійярто в Брюсселі через два тижні, коли відбудеться міністерське засідання "Східного партнерства", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, Сійярто назвав "неприйнятним" прийнятий 25 квітня Верховною радою "мовний закон". За його словами, закон порушує права угорської меншини і відповідає баченню президента України Петра Порошенка, який, за словами Сійярто, просував "антиугорську політику".

Верховна рада 25 квітня у другому читанні ухвалила "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах. Зазначимо, штрафи за порушення цього закону відстрочили на 3 роки.

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