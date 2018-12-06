Климкин обсудил с Маасом вопрос освобождения украинских военнопленных

Фото: Павел Климкин и Гайко Маас (mfa.gov.ua)

Климкин и Маас договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита украинского министра в Германию

В рамках участия в 25-й встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что стороны обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных и положение гражданского населения на оккупированных территориях украинского Донбасса.

"Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильного и всеобъемлющего ответа ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, Климкин и Маас договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита украинского министра в Германию на следующей неделе.

Напомним, ранее Маас призывал Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе.