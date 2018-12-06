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Клімкін обговорив з Маасом питання звільнення українських військовополонених

Новини » Політика    06.12.2018 - 21:32
Клімкін обговорив з Маасом питання звільнення українських військовополонених
Фото: Павло Клімкін та Гайко Маас (mfa.gov.ua)

Клімкін та Маас домовились продовжити діалог в рамках робочого візиту українського міністра до Німеччини

У рамках участі у 25-й зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ глава МЗС України Павло Клімкін провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

Повідомляється, що сторони обговорили питання звільнення українських військовополонених та становище цивільного населення на окупованих територіях українського Донбасу. 

"Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини у формуванні сильної та всеохоплюючої відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля та агресивні дії, що загрожують безпеці євроатлантичного простору", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає МЗС, Клімкін та Маас домовились продовжити діалог в рамках робочого візиту українського міністра до Німеччини наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Маас закликав Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці.

Також РБК-Україна писало, що перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці.

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