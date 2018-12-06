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Климкин обсудил с главой МИД Италии усиление санкций против России

Новости » Политика    06.12.2018 - 21:49
Климкин обсудил с главой МИД Италии усиление санкций против России
Фото: Павел Климкин и Энцо Моаверо-Миланези (mfa.gov.ua)

Министры обсудили углубление экономического сотрудничества между странами

В рамках 25-го министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

В МИД отмечают, что министры обсудили важность интенсификации политического диалога между Украиной и Италией на высшем уровне, а также углубления экономического сотрудничества между странами. Также Климкин отметил необходимость ужесточения санкционного режима в отношении РФ из-за ее агрессивных действий в Азовском и Черном морях.

Как сообщается, стороны подвели итоги взаимодействия двух государств в рамках итальянского председательства в ОБСЕ в 2018 году.

Напомним, Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

Также в МИД Беларуси заявили, что инцидент возле Керченского пролива, когда Россия применила оружие против украинских кораблей похож на те, которые в прошлом приводили к началу мировых войн.

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