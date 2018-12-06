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Клімкін обговорив з главою МЗС Італії посилення санкцій проти Росії

Новини » Політика    06.12.2018 - 21:49
Клімкін обговорив з главою МЗС Італії посилення санкцій проти Росії
Фото: Павло Клімкін та Енцо Моаверо-Міланезі (mfa.gov.ua)

Міністри обговорили поглиблення економічної співпраці між країнами

У рамках 25-го міністерського засідання ОБСЄ відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з главою МЗС Італії Енцо Моаверо-Міланезі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

У МЗС зазначають, що міністри обговорили важливість інтенсифікації політичного діалогу між Україною та Італією на найвищому рівні, а також поглиблення економічної співпраці між країнами. Також Клімкін відзначив необхідність посилення санкційного режиму щодо РФ через її агресивні дії в Азовському та Чорному морях.

Як повідомляється, сторони підбили підсумки взаємодії двох держав у рамках італійського головування в ОБСЄ у 2018 році.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Також у МЗС Білорусі заявили, що інцидент біля Керченської протоки, коли Росія застосувала зброю проти українських кораблів, схожий до тих, які в минулому призводили до початку світових війн.

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