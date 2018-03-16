Климкин: у нормандского формата есть потенциал

У нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация), безусловно, есть потенциал. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина".

По словам Климкина, встречу в нормандском формате на уровне лидеров можно проводить только после российских выборов (выборы президента РФ запланированы на 18 марта).

"Я считаю, что у нормандского формата есть потенциал, безусловно. Мы можем говорить и о контактах на уровне лидеров, но это можно делать только после российских выборов", - отметил он.

Напомним, ранее Климкин отмечал, что дата заседания министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате будет определена после согласования коалиционного соглашения в Германии.

"Мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии. Конечно как только будет коалиционное соглашение, формально утвержден состав правительства Германии, мы поговорим с МИД Германии о возможных датах и возможной повестке. Она была определена в Мюнхен, я считаю, что она еще является действующей", - заявил Климкин.