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Клімкін: нормандський формат має потенціал

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:18
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів можна робити тільки після російських виборів

Нормандський формат (Україна, Франція, Німеччина, Російська Федерація), безумовно, має потенціал. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "ВВС Україна".

За словами Клімкіна, зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів можна робити тільки після російських виборів (вибори президента у РФ заплановані на 18 березня).

"Я вважаю, що нормандський формат має потенціал, безумовно. Ми можемо говорити й про контакти на рівні лідерів, але це можна робити тільки після російських виборів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Клімкін зазначав, що дата засідання міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі буде визначена після погодження коаліційної угоди у Німеччині.

"Ми домовились декілька днів почекати остаточних результатів погодження коаліційної угоди в Німеччині. Звичайно як тільки буде коаліційна угода, формально затверджений склад уряду Німеччини, ми поговоримо з МЗС Німеччини про можливі дати і можливий порядок денний. Він був визначений на Мюнхен, я вважаю, що він ще є чинним", - заявив Клімкін.

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Теги: Павло Клімкін, нормандский формат
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