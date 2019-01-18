Клімкін назвав умови для зустрічі в нормандському форматі

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна наполягає на погодженні реального порядку денного майбутньої зустрічі

Зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україні, Німеччині та Франції вдасться узгодити реальний порядок денний щодо врегулювання на Донбасі. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі необхідна, проте готовий взяти в ній участь лише за умови погодження з Німеччиною і Францією реального порядку денного.

"Я вважаю, що зустріч, незважаючи на дуже складну атмосферу і ухил на вибори, на дестабілізацію під час виборів, все одно потрібна. Готові брати в ній участь, якщо ми всі разом з Німеччиною і Францією зможемо узгодити реальний порядок денний", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова зустріч в нормандському форматі щодо Керченської протоки відбудеться в січні.

Відзначимо, 26 листопада у Берліні пройшла зустріч політичних директорів країн "нормандської четвірки", на якій сторони обговорили російську атаку в Керченській протоці.