Климкин назвал причину увольнения посла в Молдове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом он написал в своем Facebook.

Климкин объяснил, что посла уволили по его собственному желанию, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

"Меня многие спрашивают относительно новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича и благодарен ему за профессиональную работу!", - написал глава МИД Украины.

Напомним, вчера, 25 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Отметим, Гнатишин был послом в Молдове с 1996 по 2001 год, а затем вернулся на эту должность в июле 2015 го. Кроме того, работал послом в Словении, заместителем министра иностранных дел, представителем президента в Черновицкой области и заместителем председателя Черновицкого облисполкома.

Ранее Петр Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах. Согласно указам, Александр Нечитайло назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии, а Вячеслав Яцюк - на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия. Отмечено также, что посол в Индии Игорь Полиха по совместительству теперь будет представлять Украину в Шри-Ланке.