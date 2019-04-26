Клімкін назвав причину звільнення посла в Молдові

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував звільнення посла України в Молдові Івана Гнатишина. Про це він написав у своєму Facebook.

Клімкін пояснив, що посла звільнили за його власним бажанням, "з огляду на особисті обставини і вік".

"Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!", - написав глава МЗС України.

Нагадаємо, учора, 25 квітня, президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина.

Зазначимо, Гнатишин був послом в Молдові з 1996 по 2001 рік, а потім повернувся на цю посаду в липні 2015 го. Крім того, працював послом в Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.

Раніше Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послівУкраїни в п'яти країнах. Згідно з указами, Олександр Нечитайло призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії, а В'ячеслав Яцюк - на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія. Відзначено також, що посол в Індії Ігор Поліха за сумісництвом тепер буде представляти Україну в Шрі-Ланці.