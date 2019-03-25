Климкин назвал поездку Бойко в Россию "демонстрацией позиции"

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко поездкой в Россию на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером продемонстрировал свою позицию. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что не использовал бы слово "визит" для поездки Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

"Относительно господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является сюрпризом. Относительно посещения Москвы господином Бойко - это четкое выражение позиции. И не только выражение, но и демонстрация позиции. А главное - я очень хотел бы услышать от тех, кто ездил, как они обсуждали там освобождение наших политзаключенных и военнопленных, и чего они там собственно достигли…Мне интересно, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий. Здесь я имею в виду и Донбасс и Крым. Если эти вопросы не обсуждались, то у меня вопрос, а что это было?", - заявил Климкин.

Напомним, ранее СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с российским премьером и пообещала дать их поездке правовую оценку.

22 марта они провели так называемые "экономические переговоры" с Медведевым и Миллером. По итогам переговоров российская сторона заявила о готовности обсуждать новые контракты на транзит и поставку газа.