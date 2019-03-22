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СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 19:07
СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ
Фото: встреча 22 марта (скриншот)

СБУ обещает дать правовую оценку этому визиту

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву СБУ в Facebook.

В частности, в СБУ не исключили возможную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене.

Сообщается, что ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ "в любой способ пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль".

По его словам, для этого Россия в открытую, жертвуя малым, пытается заставить СБУ "переключиться на негодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина.

Напомним, сегодня кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в Москве провел так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и глава политсовета "Оппозиционного платформы - За життя" Виктор Медведчук.

Ранее в СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента. По данным СБУ, взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации накануне президентских выборов.

Порошенко назвал число предотвращенных терактов в Украине за 5 лет Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Виктор МедведчукДмитрий МедведевСлужба безопасности УкраиныБойко
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