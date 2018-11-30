Климкин назвал отказ РФ допустить консулов к украинским морякам международным преступлением

Фото: Павел Климкин (из открытых источников)

Украинские консулы работают для скорейшего получения доступа к морякам

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что недопуск к задержанным украинским морякам консулов является преступлением в соответствии с международным правом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Непредоставление информации и недопуск к ним консулов является преступлением в соответствии с международным правом", - сообщил он.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что незаконно задержанные РФ украинские моряки отправлены из аннексированного Крыма в Москву. Позже стало известно, что украинских военных моряков, которых перевезли из оккупированного Крыма к России, разместили в двух СИЗО Москвы.

Как сообщало РБК-Украина, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно в Москву.