Клімкін назвав відмову РФ допустити консулів до українських моряків міжнародним злочином

Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Українські консули працюють для якнайшвидшого отримання доступу до моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що недопуск до затриманих українських моряків консулів є злочином згідно з міжнародним правом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Хоча б у телефонному режимі представники РФ нам підтвердили, що всі наші хлопці в Москві. Українські консули працюють для якнайшвидшого отримання до них доступу. Ненадання інформації та недопуск до них консулів є злочином згідно з міжнародним правом", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила, що незаконно затримані РФ українські моряки відправлені з анексованого Криму в Москву. Пізніше стало відомо, що українських військових моряків, яких перевезли з окупованого Криму до Росії, розмістили в двох СІЗО Москви.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 листопада 2018 кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів захоплених у Чорному морі і заарештованих у Сімферополі українських військових, заявив, що моряків вивозять з Криму, імовірно в Москву.