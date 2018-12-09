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Климкин обсудит ситуацию в Азовском море на заседании Совета ЕС

Новости » Политика    09.12.2018 - 22:58
Климкин обсудит ситуацию в Азовском море на заседании Совета ЕС
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Главы МИД стран-членов Евросоюза будут говорить об усилении санкционного давления на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 декабря 2018 года в ходе рабочей встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел государств-членов Евросоюза обсудит обострение ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЗС.

Встреча состоится в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам, на повестку дня которого вынесен вопрос обострения ситуации в Керченском проливе.

Климкин посетит Брюссель по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Министры планируют обсудить комплексный ответ Евросоюза на агрессивные действия России, в частности путем усиления санкционного давления на Кремль, а также пути содействия Украине в освобождении украинских военнопленных и помощи украинскому Приазовью, которое страдает от последствий российской агрессии на суше и на море.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает, что российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

 

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Новости Украины Павел КлимкинСовет ЕвропыКерченский мостАзовское море
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