Клімкін: логіка дій Росії - дестабілізувати український південь

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

РФ, зокрема, прагне зменшення економічної активності на українському Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що логіка дій Росії - дестабілізувати український південь. Про це він заявив у ході брифінгу у Брюсселі за результатами зустрічі з міністрами закордонних справ країни ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, РФ, зокрема, прагне зменшення економічної активності на українському Донбасі.

"Всі прекрасно розуміють, що логіка дій Росії - дестабілізувати український південь. Спочатку зробити таким чином, щоб економічна активність на українському Донбасі була зменшена, зробити її нееффективною, потім викликати дестабілізацію, а потім зіграти свій сценарій. Це розуміють всі міністри", - сказав він.

Крім того, Клімкін зазначив, що всі учасники засідання погодилися, що найближчими днями обговорюватиметься питання допомоги Донбасу.

"Всі учасники погодилися, що в найближчі дні ми будемо говорити про те, які проекти можна запустити дуже швидко... так би мовити такі два виміри: маленькі проекти які важливі в контексті водопостачання, енергоефективності і вимір інфраструктурних проектів, це зокрема дороги, залізниця. Я передав міністрам роздруківки, які це можуть бути проекти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін 10 грудня 2018 року під час робочої зустрічі у Брюсселі з міністрами закордонних справ держав-членів Євросоюзу обговорить загострення ситуації в Азовському морі та Керченській протоці.