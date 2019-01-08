Клімкін не виключає запровадження біометричного візового режиму з РФ

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що якщо запроваджуватиметься візовий режим з РФ, то тільки біометричний

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає запровадження біометричного візового режиму з Російської Федерацією (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Клімкіна в ефірі "1+1".

Клімкін зазначив, що розумна фільтрація громадян РФ, які слідують в Україну, має бути завжди. Разом з тим, він зазначив, що у разі запровадження просто візового режиму він працювати не буде.

"Я завжди казав, що якщо просто запровадити візовий режим (з РФ, - ред.), етикетки штампувати - воно ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим з РФ - то тільки біометричний. Інший режим не буде працювати. Зараз ми дивимося як працює біометрика, бази даних. Не виключено, що і біометричний візовий режим з РФ прийде. Це таке серйозне рішення", - зазначив він.

Pavlo Klimkin - гість в студії «Сніданок з 1+1». Pavlo Klimkin - гість в студії «Сніданок з 1+1». Дивіться про найголовніше: звільнення військовополонених, отримання Томосу, перспективи вступу до ЄС та НАТО, зміцнення міжнародної коаліції навколо України і надання допомоги нашим громадянам. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 8 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з воєнним станом, який тривав з 26 листопада до 26 грудня, Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Крім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони продовжено дію обмежувальних заходів Державної прикордонної служби щодо в'їзду в Україну чоловіків - громадян Росії.