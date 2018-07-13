Климкин и Хан обсудили расширение интеграции Украины в ЕС

Климкин провел встречу с еврокомиссаром во время визита в Брюссель

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокоммисар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан обсудили пути расширения интеграции Украины в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Сообщается, что встреча прошла в рамках визита Климкина в Брюссель. Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз.

Также, стороны призвали РФ освободить всех украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 дней назад.

Собеседники отдельно обсудили вопрос развития Восточного партнерства, в частности ожиданий от министерского заседания в Люксембурге в октябре 2018 года, а также неформальной встречи ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли, которая запланирована на сентябрь этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО признает Украину частью евроатлантического сообщества.