Клімкін і Хан обговорили розширення інтеграції України до ЄС

Клімкін провів зустріч з єврокомісаром під час візиту до Брюсселя

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан обговорили шляхи розширення інтеграції України до Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

Повідомляється, що зустріч пройшла в рамках візиту Клімкіна до Брюсселя. Сторони привітали результати саміту Україна-ЄС, зафіксовані у спільній декларації, та обговорили шляхи подальшого розширення політичної, економічної та секторальної інтеграції України до Європейського союзу.

Також, сторони закликали РФ звільнити всіх українських політичних в'язнів, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування більше 60 днів тому.

Співрозмовники окремо обговорили питання розвитку Східного партнерства, зокрема очікувань від міністерського засідання в Люксембурзі в жовтні 2018 року, а також неформальної зустрічі ЄС-Україна-Грузія-Молдова на рівні міністрів економіки і торгівлі, яка запланована на вересень цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО визнає Україну частиною євроатлантичної спільноти.