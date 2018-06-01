Климкин с главой МИД Германии прибыли в Мариуполь

Они встретятся с наблюдателями ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия (ФРГ) Гайко Маасом прибыли в Мариуполь. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter.

"Прибыли с Министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом в Мариуполь. Будем встречаться с наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), местным населением и поедем к линии разграничения", - говорится в сообщении.

Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Напомним, что ранее, 10 апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Гайко Маасом. Также он встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.