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Климкин с главой МИД Германии прибыли в Мариуполь

НовостиОбщество    01.06.2018 - 11:59
Фото: Климкин и Маас прибыли в Мариуполь (twitter.com/PavloKlimkin)
Фото: Климкин и Маас прибыли в Мариуполь (twitter.com/PavloKlimkin)

Они встретятся с наблюдателями ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия (ФРГ) Гайко Маасом прибыли в Мариуполь. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter.

"Прибыли с Министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом в Мариуполь. Будем встречаться с наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), местным населением и поедем к линии разграничения", - говорится в сообщении.

 

Напомним, что ранее, 10 апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Гайко Маасом. Также он встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

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Теги публикации: Павел Климкин, МИД Германии, Мариуполь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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