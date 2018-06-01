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Клімкін з главою МЗС Німеччини прибули до Маріуполя

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 11:59
Фото: Клімкін і Маас прибули до Маріуполя (twitter.com/PavloKlimkin)
Фото: Клімкін і Маас прибули до Маріуполя (twitter.com/PavloKlimkin)

Вони зустрінуться зі спостерігачами ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина (ФНР) Гайко Маасом прибули до Маріуполя. Про це Клімкін повідомив у своєму Twitter.

"Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що раніше, 10 квітня 2018 року, президент України Петро Порошенко в рамках візиту у Німеччини провів зустріч з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Також він зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайєром, федеральним канцлером Ангелою Меркель та президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле.

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Теги публікації: Павло Клімкін, МИД Германии, Маріуполь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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