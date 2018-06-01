Клімкін з главою МЗС Німеччини прибули до Маріуполя

Вони зустрінуться зі спостерігачами ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина (ФНР) Гайко Маасом прибули до Маріуполя. Про це Клімкін повідомив у своєму Twitter.

"Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Нагадаємо, що раніше, 10 квітня 2018 року, президент України Петро Порошенко в рамках візиту у Німеччини провів зустріч з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Також він зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайєром, федеральним канцлером Ангелою Меркель та президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле.