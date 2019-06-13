Климкин не будет идти на выборы в Раду

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что не будет идти на выборы в Раду. Об этом он заявил в интервю "ТСН".

По его словам, он не видит на сегодняшний день команды, с которой бы пошел на парламентские выборы.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде, с которыми можно было бы, если можно таким сленгом, "передолбить" так, как работает украинская политика, а она работает, к сожалению, неискренне и нечестно (кстати, в отличие от внешней политики). На сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю о других путях, и думаю достаточно серьезно", - отметил он.

Климкин рассказал, что и дальше будет заниматься политикой.

"Это, безусловно, будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании - нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю", - сказал он.

Напомним, 17 мая Климкин объявил об отставке. Тогда он заявил, что намерен идти в парламент с командой, с которой разделяет принципы и видение.

После этого, он заявил, что вел переговоры с партией "Голос" Святослава Вакарчука о возможности присоединения. Но тогда они ни к каким решениям не пришли. Также он заявил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда вступать.