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Боевики на Донбассе сократили огневую активность до минимума

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 12:41
Боевики на Донбассе сократили огневую активность до минимума
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе ократили огневую активность до минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, вчера, 8 января, боевики один раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, запрещенное Минском вооружение не применялось.

Сообщается, что в течение 20 минут боевики обстреливали позиции ООС неподалеку Новотошковского из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки ни один украинский воин не погиб и не получил ранения", - сообщил Праута.

Кроме того, Праута добавил, что по состоянию на 12:00 9 января боевики один раз нарушали режим тишины на Донецком направлении. В течение 20 минут боевики из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливали опорные пункты украинских войск вблизи Новомихайловки. Потерь среди личного состава объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 8 января 2019 года, пересекли 26 тыс. человек.

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