Клименко відреагував на скандал у Нацгвардії: фігурантів вже відсторонили

Після викриття корупційної схеми за участі військовослужбовців Нацгвардії фігурантів справи відсторонили з посад. Розпочато службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії - це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону", - наголосив Клименко.
Він зауважив, що, за його вказівкою негайно було розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад.
"Але реакція - ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю", - додав він.
Міністр наголосив, що воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.
"Ми будуємо систему, в якій чесна служба - під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність", - підсумував Клименко.
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.
Як виявилось, контракти укладалися за свідомо завищеними цінами. Як уточнили в прокуратурі, на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.
РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова. Відомо, що станом на зараз затримано 4 осіб.
Детальніше про дану справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що наприкінці минулого місяця Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора заявили, що в лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ викрили "крота" ФСБ.