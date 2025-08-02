Клименко отреагировал на скандал в Нацгвардии: фигурантов уже отстранили

После разоблачения коррупционной схемы с участием военнослужащих Нацгвардии фигурантов дела отстранили от должностей. Начато служебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии - это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", - подчеркнул Клименко.
Он отметил, что, по его указанию немедленно было начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей.
"Но реакция - еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью", - добавил он.
Министр подчеркнул, что оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.
"Мы строим систему, в которой честная служба - под защитой, а за нарушения будет неотвратимая ответственность", - подытожил Клименко.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.
Как оказалось, контракты заключались по заведомо завышенным ценам. Как уточнили в прокуратуре, на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.
РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове. Известно, что по состоянию на сейчас задержаны 4 человека.
Подробнее о данном деле можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в конце прошлого месяца Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора заявили, что в рядах элитного закрытого подразделения НАБУ разоблачили "крота" ФСБ.