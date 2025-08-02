Клименко отреагировал на скандал в Нацгвардии: фигурантов уже отстранили

"Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии - это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что, по его указанию немедленно было начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей.

"Но реакция - еще не все. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью", - добавил он.

Министр подчеркнул, что оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.

"Мы строим систему, в которой честная служба - под защитой, а за нарушения будет неотвратимая ответственность", - подытожил Клименко.