Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради.
Докладно про те, хто став новим головою МВС - у матеріалі РБК-Україна нижче.
"Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України", - написав народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами представляв новопризначеного голову МВС прем’єр - міністр Денис Шмигаль.
За призначення Клименка проголосували 321 народний депутат.
Фото: Рада призначила Ігоря Клименка головою МВС (t.me/yzheleznyak)
Ігор Володимирович Клименко народився 1972 року в Києві. Закінчивши Харківський військовий університет 94-го, Клименко пішов служити в армію. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію з психології, у 2019 – докторську.
Служба Клименко в органах внутрішніх справ розпочалася 1998 року. Першу високу посаду він обійняв 2015-го, очоливши департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.
Вже через два роки Клименка було призначено заступником голови цього відомства, а у 2019 році став головою Національної поліції України.
Фото: Ігоря Клименка призначено на посаду голови МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
На початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася страшна трагедія. Вертоліт ДСНС звалився прямо на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила.
Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.
У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Нацполу Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.
Нагадаємо, раніше Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
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