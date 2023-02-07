Клименко стал новым министром внутренних дел Украины

"Совет назначил Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины", - написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмыгаль.

За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат.

Голосование по фракциям

"Слуга народа" - 224

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 18

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За майбутне" - 13

"Голос" - 1

"Довира" - 13

"Восстановление Украины" - 17

Внефракционные - 17

Фото: Рада назначила Игоря Клименко главой МВД (t.me/yzheleznyak)

Что известно об Игоре Клименко

Игорь Владимирович Клименко родился в 1972 году в Киеве. Окончив Харьковский военный университет в 94-м, Клименко ушел служить в армию. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, в 2019 - докторскую.

Служба Клименко в органах внутренних дел началась в 1998 году. Первую высокую должность он занял в 2015-м, возглавив департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.

Уже спустя два года Клименко был назначен заместителем главы этого ведомства, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины.

Фото: Игорь Клименко назначен на должность главы МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)

Смена министра внутренних дел

В начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла страшная трагедия. Вертолет ГСЧС рухнул прямо на один из жилых микрорайонов города. В результате крушения погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту "вертушки".

Среди руководителей министерства погибли министр, первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацпола Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД.