Клименко: Росія постійно застосовує нові тактики під час обстрілів

Під час обстрілів України російські терористи регулярно використовують нову тактику. Мова йде про висоту польоту дронів, їх швидкість й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка під час розмови з журналістами.

"Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це й висота дронів й швидкість, й комбінація дронів та ракет. Сьогодні, я думаю, ще фахівцям й військовим треба буде проаналізувати щодо тактики застосування ракетного озброєння та дронів", - заявив голова відомства. Він додав, що наразі проводиться аналіз, як реагувати на зміну тактики наступного разу, щоб зберігати життя людей та скоригувати алгоритми реагування.