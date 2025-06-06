Клименко: Россия постоянно применяет новые тактики во время обстрелов

Во время обстрелов Украины российские террористы регулярно используют новую тактику. Речь идет о высоте полета дронов, их скорости и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко во время разговора с журналистами.

"Россияне постоянно применяют новую тактику. Это и высота дронов и скорость, и комбинация дронов и ракет. Сегодня, я думаю, еще специалистам и военным надо будет проанализировать тактику применения ракетного вооружения и дронов", - заявил глава ведомства. Он добавил, что сейчас проводится анализ, как реагировать на изменение тактики в следующий раз, чтобы сохранять жизни людей и скорректировать алгоритмы реагирования.