Клименко анонсував відкриття центру при кіберполіції

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні стрімко зріс рівень кібершахрайства. Наразі Міністерство внутрішніх справ працює з Нацбанком, аби мінімізувати втрати людей, які все ж "потрапили на гачок".

"В той же час, можу сказати, що сьогодні ми працюємо над створенням центру при кіберполіції, який буде займатися здебільшого саме шахрайськими діями на території нашої держави. Я думаю, десь у серпні-вересні ми зможемо його вже відкрити", - розповів Клименко.

За словами міністра, центр буде швидко реагувати на виклики, аби мінімізувати вплив шахраїв, які, до речі, працюють не лише з території України, але й за її межами.

"Дуже важко їх звідти діставати, тому дуже важлива співпраця з Європолом, з нашими європейськими колегами, з міністерствами внутрішніх справ, з працівниками кіберполіції інших країн для того, щоб мати інформацію і дуже швидко розкривати злочини", - пояснив міністр.

Боротьба з кібершахрайством

Як відзначив Клименко, МВС серйозно ставиться до шахрайства та реєструє усі випадки злочинів. Водночас розкривається лише близько 30%.

"Але ми, в першу чергу, закриваємо джерела, центри, закриваємо взагалі їм доступ до роботи з Україною. Це стосується і серверного обладнання, і "роботи" в місцях позбавлення волі й не тільки на вільних територіях, але й на тимчасово окупованих територіях", - зауважив міністр.

Як не стати жертвою фішингу?

Під час війни фішингові сайти набули особливої популярності серед кібершахраїв. Злочинці маскують сайти під ресурси для оформлення соціальних виплат від держави, фондів, міжнародних організацій.

На фішинговий сайт вказує, в першу чергу, відмінність в URL-адресі. Йдеться про зайві символи, або ж невірне написання. Користувачам завжди необхідно звертати увагу на адресу сайту, уникати підозрілих гіперпосилань та не вводити конфіденційні дані.

Для шопінгу рекомендується використовувати перевірені сайти, а інформацію про соцвиплати отримували з офіційних сторінок державних органів.

"Кіберполіція наголошує, що схеми з використанням фішингу зловмисники можуть використовувати й на платформах оголошень. Тому при купівлі-продажу товарів обговорюйте деталі угоди лише в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери", - пише МВС.