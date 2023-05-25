Клименко анонсував відкриття центру при кіберполіції

В Україні відкриють центр при кіберполіції, який займатиметься шахрайськими операціями на території нашої країни. Він розпочне роботу вже в кінці літа - на початку осені.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні стрімко зріс рівень кібершахрайства. Наразі Міністерство внутрішніх справ працює з Нацбанком, аби мінімізувати втрати людей, які все ж "потрапили на гачок".
"В той же час, можу сказати, що сьогодні ми працюємо над створенням центру при кіберполіції, який буде займатися здебільшого саме шахрайськими діями на території нашої держави. Я думаю, десь у серпні-вересні ми зможемо його вже відкрити", - розповів Клименко.
За словами міністра, центр буде швидко реагувати на виклики, аби мінімізувати вплив шахраїв, які, до речі, працюють не лише з території України, але й за її межами.
"Дуже важко їх звідти діставати, тому дуже важлива співпраця з Європолом, з нашими європейськими колегами, з міністерствами внутрішніх справ, з працівниками кіберполіції інших країн для того, щоб мати інформацію і дуже швидко розкривати злочини", - пояснив міністр.
Боротьба з кібершахрайством
Як відзначив Клименко, МВС серйозно ставиться до шахрайства та реєструє усі випадки злочинів. Водночас розкривається лише близько 30%.
"Але ми, в першу чергу, закриваємо джерела, центри, закриваємо взагалі їм доступ до роботи з Україною. Це стосується і серверного обладнання, і "роботи" в місцях позбавлення волі й не тільки на вільних територіях, але й на тимчасово окупованих територіях", - зауважив міністр.
Під час війни фішингові сайти набули особливої популярності серед кібершахраїв. Злочинці маскують сайти під ресурси для оформлення соціальних виплат від держави, фондів, міжнародних організацій.
На фішинговий сайт вказує, в першу чергу, відмінність в URL-адресі. Йдеться про зайві символи, або ж невірне написання. Користувачам завжди необхідно звертати увагу на адресу сайту, уникати підозрілих гіперпосилань та не вводити конфіденційні дані.
Для шопінгу рекомендується використовувати перевірені сайти, а інформацію про соцвиплати отримували з офіційних сторінок державних органів.
"Кіберполіція наголошує, що схеми з використанням фішингу зловмисники можуть використовувати й на платформах оголошень. Тому при купівлі-продажу товарів обговорюйте деталі угоди лише в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери", - пише МВС.
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