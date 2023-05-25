Клименко анонсировал открытие центра при киберполиции

В Украине откроется центр при киберполиции, который будет заниматься мошенническими операциями на территории нашей страны. Он начнет работу уже в конце лета - в начале осени.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
С начала полномасштабного вторжения России, в Украине стремительно вырос уровень кибермошенничества. Сейчас Министерство внутренних дел работает с Нацбанком, чтобы минимизировать потери людей, которые все же "попали на крючок".
"В то же время, могу сказать, что сегодня мы работаем над созданием центра при киберполиции, который будет заниматься в основном именно мошенническими действиями на территории нашего государства. Я думаю, где-то в августе-сентябре мы сможем его уже открыть", - рассказал Клименко.
По словам министра, центр будет быстро реагировать на вызовы, чтобы минимизировать влияние мошенников, которые, кстати, работают не только с территории Украины, но и за ее пределами.
"Очень трудно их оттуда доставать, поэтому очень важно сотрудничество с Европолом, с нашими европейскими коллегами, с министерствами внутренних дел, с работниками киберполиции других стран для того, чтобы иметь информацию и очень быстро раскрывать преступления", - пояснил министр.
Борьба с кибермошенничеством
Как отметил Клименко, МВД серьезно относится к мошенничеству и регистрирует все случаи преступлений. В то же время раскрывается только около 30%.
"Но мы, в первую очередь, закрываем источники, центры, закрываем вообще им доступ к работе с Украиной. Это касается и серверного оборудования, и "работы" в местах лишения свободы и не только на свободных территориях, но и на временно оккупированных территориях" , – заметил министр.
Во время войны фишинговые сайты приобрели особую популярность среди кибермошенников. Преступники маскируют сайты под ресурсы для оформления социальных выплат от государства, фондов, международных организаций.
На фишинговый сайт указывает, в первую очередь, отличие в URL-адресе. Речь идет о лишних символах, или же неверном написании. Пользователям всегда необходимо обращать внимание на адрес сайта, избегать подозрительных гиперссылок и не вводить конфиденциальные данные.
Для шопинга рекомендуется использовать проверенные сайты, а информацию о соцвыплатах получать с официальных страниц государственных органов.
"Киберполиция отмечает, что схемы с использованием фишинга злоумышленники могут использовать и на платформах объявлений. Поэтому при купле-продаже товаров обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры", - пишет МВД.
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