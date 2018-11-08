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Кліматологи зафіксували в Києві перші заморозки

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 13:31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Безморозний період у Києві тривав 222 дні - на один день менше рекорду

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 8 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до -1,5 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну кліматичну обсерваторію.

"А це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня - загалом 222 дні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в обсерваторії, за кліматичною нормою це трапляється 18 жовтня і середня тривалість такого періоду складає у столиці 188 днів.

Кліматологи обсерваторії нагадують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні у 2008 та 2013 роках, що лише на один день довше нинішнього.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

Відзначимо, що цьогорічне "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня і запам’ятається майже літньою погодою.

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