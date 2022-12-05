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Климатологи подвели итоги осени 2022 года в Киеве

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 10:25
Климатологи подвели итоги осени 2022 года в Киеве Фото: погода осени 2022 года в Киеве была близка к норме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила 8,8 градуса тепла, что близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, осенние месяцы, кроме сентября, были теплее обычного, особенно октябрь, в котором наблюдалось наибольшее положительное отклонение - 2,0 градусов.

Холоднее всего осенью 2022 года в Киеве было 20 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,0 градусов мороза, а теплее всего - 18 октября, когда максимальная температура после полудня достигла 22,1 градуса тепла.

Метеорологическая осень в столице завершилась 16 ноября, а на следующий день произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения, что означает приход климатической зимы.

За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 206 мм осадков, что составляет 137% климатической нормы.

Напомним, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода , который длился с 6 апреля.

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