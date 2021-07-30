Климатические амбиции власти угрожают Украине полной остановкой промышленности, - ФРУ
Новый Национально определенный взнос (НВВ2), который собирается принять Кабмин и предусматривающий сокращение выбросов СО2 на 65% от уровня 1991 года, грозит Украине полной остановкой промышленности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей (ФРУ) Руслана Ильичева.
"Мы фактически блокируем развитие промышленности даже в тех возможностях, которые могли у нас быть. Ведь в абсолютных цифрах выбросы на уровне 35% у нас невозможны. А значит, невозможно строительство новых предприятий. Таким образом, мы отрезаем возможности инвестиций: любой инвестор посмотрит, что страна ограничила себя даже больше, чем ЕС, и будет понимать, что смысла строить здесь завод нет", - пояснил Ильичев.
Он также выразил уверенность, что власти должны подробно просчитать последствия принятия НВВ2 для экономики Украины, а также подготовить детальный план развития страны на ближайшие годы.
"Нужны расчеты, чтобы понимать, каким мы видим сегодня будущее экономики. Например, в сельском хозяйстве низкий уровень животноводства, мы собираемся его развивать? Ведь если планируем, то это автоматически означает увеличение выбросов СО2. Однако у нас таких расчетов, к сожалению, нет", - подчеркнул он.
Ильичев также напомнил, что значительный ущерб окружающей среде наносят так называемые "евробляхи" - старые авто, которые тысячами завозятся в Украину.
"Если вы так любите нашу страну, Министерство окружающей среды, то чего вы не возражали, когда мы за три года ввезли полтора миллиона евроблях? Почему мы за 4 года приняли 4 закона, которые позволяют завозить в Украину этот лом, который фактически основной в текущей ситуации загрязнитель наших городов из-за СО2? Мы привезли столько металлолома, это сотни промышленных предприятий по уровню загрязненности! Но об этом все молчат: правительство, депутаты, активисты, евроинтеграторы. Все глазки потупили и на этот вопрос не смотрят. Потому что кому-то удобно, чтобы с Европейского Союза завозился хлам", - убежден Ильичев.
Как сообщалось, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только за средства бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго Национально-определенного вклада Украины с Парижским соглашением (НВВ2) должна предусматривать механизмы государственной помощи.
В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должен предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.
Как сообщалось, в конце мая нардепы не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.
А в середине февраля ВР впервые отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".