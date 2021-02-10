Минэкологии будет искать средства для выполнения Нацплана по сокращению выбросов, - министр

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов будет искать источники финансирования для полной реализации Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ), которые осуществляются энергетическими предприятиями во время сжигания угля, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и сократить заболеваемость среди украинцев.

Об этом написал руководитель министерства Роман Абрамовский в Facebook.

По его словам, Нацплан предусматривает постепенное сокращение выбросов от работы энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на угле.

"До 2028 года в 40 раз сократить выбросы пыли, в 20 раз - выбросы оксидов серы, а к 2033 году в 4 раза должны сократиться выбросы токсичных оксидов азота", - сказал министр.

Он сообщил, что 9 февраля состоялось совещание с Минэнерго, Минздравом, Фондом госимущества, народными депутатами и руководителями энергогенерирующих компаний по реализации НПСВ.

Абрамовский напомнил, что в 2019 году по инициативе Минэнерго уже было отложено проведение мероприятий по сокращению выбросов для ряда ТЭС и сейчас снова звучат подобные идеи.

"Но от этого воздух чище не становится. Наша позиция иная: искать источники финансирования, определиться с мощностями, которые будут востребованы при дальнейшем формировании энергетического баланса, немедленно приступить к выполнению Плана в части выбросов пыли", - заявил Абрамовский.

Он рассказал, что НПСВ имеет целью снижение заболеваемости людей, чтобы украинцы наконец-то реализовали свое право на чистую и безопасную окружающую среду.

"Поэтому любая отсрочка внедрения Нацплана тесно связана с новыми убытками и потерянными жизнями", - отметил министр.