Клиенты "Запорожгаз Сбыта" продолжают погашать долги за потребленный газ

Газовый вентиль (dtek.com)

Уровень задолженности за потребленный природный газ по-прежнему остается высоким

В июле текущего года клиенты ТОВ "Запорожгаз Сбыт" использовали 4,5 млн куб. м газа на сумму почти 14 млн гривен. Оставшиеся денежные средства из поступивших на счет компании - 32 млн гривен - были направлены на погашение задолженности прошлых периодов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С января по июль домохозяйства Запорожского региона потребили свыше 145 млн куб. м газа на общую сумму 679,7 млн гривен. Уровень задолженности за потребленный природный газ по-прежнему остается высоким. Клиенты компании накопили долги в размере 932,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

ТОВ "Запорожгаз Сбыт" напоминает, что оплатить потребленный газ можно с помощью онлайн-сервисов:

личный кабинет на сайте 104.ua;

мобильное приложение 104 Mobile (Android) и 104 Mobile Light (iOS);

Viber-бот 7104ua и Telegram-бот 7104ua.

"Онлайн-сервисы позволяют легко, а главное быстро и безопасно совершать расчеты, просматривать историю платежей, контролировать зачисление оплаты на счет. Также клиенты компании могут воспользоваться услугой реструктуризации задолженности, независимо от того, включено газоснабжение или отключено за долги. Заявление оформляется до 1 октября, детали можно уточнить в контакт-центре по телефону (061) 2287404", - сообщают в пресс-службе компании.