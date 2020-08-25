ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Клієнти "Запоріжгаз Збуту" продовжують погашати борги за спожитий газ

Запоріжжя, Вівторок 25 серпня 2020 14:12
Клієнти "Запоріжгаз Збуту" продовжують погашати борги за спожитий газ
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Рівень заборгованості за спожитий природний газ залишається високим

У липні поточного року клієнти ТОВ "Запоріжгаз Збут" використовували 4,5 млн куб. м газу на суму майже 14 млн гривень. Грошові кошти, що лишились із надійшовших на рахунок компанії - 32 млн гривень - були спрямовані на погашення заборгованості минулих періодів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З січня по липень домогосподарства Запорізького регіону спожили понад 145 млн куб. м газу на загальну суму 679,7 млн гривень. Рівень заборгованості за спожитий природний газ залишається високим. Клієнти компанії накопичили борги в розмірі 932,1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Запоріжгаз Збут" нагадує, що сплатити за спожитий газ можна за допомогою онлайн-сервісів:

  • особистий кабінет на сайті 104.ua;
  • мобільний додаток 104 Mobile (Android) і 104 Mobile Light (iOS);
  • Viber-бот 7104ua і Telegram-бот 7104ua.

"Онлайн-сервіси дозволяють легко, а головне швидко та безпечно здійснювати розрахунки, переглядати історію платежів, контролювати зарахування оплати на рахунок. Також клієнти компанії можуть скористатися послугою реструктуризації заборгованості, незалежно від того, включено газопостачання або відключено за борги. Заява оформляється до 1 жовтня, деталі можна уточнити в контакт-центрі за телефоном (061) 2287404", - повідомляють у прес-службі компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся