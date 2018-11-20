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Клиенты ПАО "Харьковгаз" получили более 300 тыс. консультаций в газовой компании

Новости » Энергетика    20.11.2018 - 19:29
Клиенты ПАО "Харьковгаз" получили более 300 тыс. консультаций в газовой компании
Иллюстративное фото (104.ua)

В октябре текущего года компания расширила перечень услуг, которые можно заказать в ЦОК

За 10 месяцев 2018 года клиенты ПАО "Харьковгаз" получили более 300 тыс. консультаций в центрах обслуживания клиентов. Получить консультации специалистов центров можно в 36 участках ПАО "Харьковгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В октябре текущего года ПАО "Харьковгаз" расширил перечень услуг, которые можно заказать в ЦОК. Это замена, оформление и установка оборудования "под ключ", а также монтажные работы. Ежемесячно по этим вопросам центров обслуживания обращается более 500 клиентов. Сообщается, что новые услуги клиенты компании гарантированно получат по самой низкой в области цене.

"Теперь установить газовые приборы возможно сразу "под ключ". По желанию потребителя, ПАО "Харьковгаз" готово предоставить комплекс услуг от изготовления документации до монтажных работ по самой низкой в области цене", - сообщила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Харьковгаз" Ирина Манько.

В пресс-службе отмечают, что активно консультируются по газовым вопросам, заказывают ремонты оборудования, изготовление технических условий, согласование проектов жители Змиевского и Купянского районов. ПАО "Харьковгаз" постепенно расширяет перечень услуг и сервисов для потребителей, пытается сделать их доступными для своих клиентов. Вместе с этим каждый потребитель может получить необходимую информацию не выходя из дома, через свой Личный кабинет на сайте 104.ua.

До конца 2018 года ПАО "Черниговгаз" обновит сети на 35,6 млн гривен ПАО "Ровногаз" в этом году увеличит убыток в 5 раз
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