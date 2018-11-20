Клиенты ПАО "Харьковгаз" получили более 300 тыс. консультаций в газовой компании

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В октябре текущего года компания расширила перечень услуг, которые можно заказать в ЦОК

За 10 месяцев 2018 года клиенты ПАО "Харьковгаз" получили более 300 тыс. консультаций в центрах обслуживания клиентов. Получить консультации специалистов центров можно в 36 участках ПАО "Харьковгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В октябре текущего года ПАО "Харьковгаз" расширил перечень услуг, которые можно заказать в ЦОК. Это замена, оформление и установка оборудования "под ключ", а также монтажные работы. Ежемесячно по этим вопросам центров обслуживания обращается более 500 клиентов. Сообщается, что новые услуги клиенты компании гарантированно получат по самой низкой в области цене.

"Теперь установить газовые приборы возможно сразу "под ключ". По желанию потребителя, ПАО "Харьковгаз" готово предоставить комплекс услуг от изготовления документации до монтажных работ по самой низкой в области цене", - сообщила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Харьковгаз" Ирина Манько.

В пресс-службе отмечают, что активно консультируются по газовым вопросам, заказывают ремонты оборудования, изготовление технических условий, согласование проектов жители Змиевского и Купянского районов. ПАО "Харьковгаз" постепенно расширяет перечень услуг и сервисов для потребителей, пытается сделать их доступными для своих клиентов. Вместе с этим каждый потребитель может получить необходимую информацию не выходя из дома, через свой Личный кабинет на сайте 104.ua.