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Клієнти ПАТ "Харківгаз" отримали понад 300 тис. консультацій в газовій компанії

Новини » Енергетика    20.11.2018 - 19:29
Клієнти ПАТ "Харківгаз" отримали понад 300 тис. консультацій в газовій компанії
Ілюстративне фото (104.ua)

В жовтні поточного року компанія розширила перелік послуг, які можна замовити в ЦОК

За 10 місяців 2018 року клієнти ПАТ "Харківгаз" отримали понад 300 тис. консультацій в центрах обслуговування клієнтів. Отримати консультації фахівців центрів можна в 36 дільницях ПАТ "Харківгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

В жовтні поточного року ПАТ "Харківгаз" розширив перелік послуг, які можна замовити в ЦОК. Це заміна, оформлення та встановлення обладнання "під ключ", а також монтажні роботи. Щомісячно з цих питань до центрів обслуговування звертається понад 500 клієнтів. Повідомляється, що нові послуги клієнти компанії гарантовано отримають по самій низькій в області ціні.

"Тепер встановити газові прилади можливо одразу "під ключ". За бажанням споживача, ПАТ "Харківгаз" готове надати комплекс послуг від виготовлення документації до монтажних робіт за найнижчою в області ціною", - повідомила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Харківгаз" Ірина Манько.

В прес-службі зазначають, що найактивніше консультуються з газових питань, замовляють ремонти обладнання, виготовлення технічних умов, погодження проектів мешканці Зміївського і Куп’янського районів. ПАТ "Харківгаз" поступово розширює перелік послуг та сервісів для споживачів, намагається зробити їх доступнішими для своїх клієнтів. Разом з цим кожен споживач може отримати необхідну інформацію не виходячи з дому, через свій Особистий кабінет на сайті 104.ua.

До кінця 2018 року ПАТ "Чернігівгаз" оновить мережі на 35,6 млн гривень ПАТ "Рівнегаз" цього року збільшить збиток у 5 разів
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