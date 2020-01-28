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Клиенты "Львовгаз Сбыта" задолжали за потребленный газ 2 млрд гривен

Новости » Энергетика     28.01.2020 - 17:15
Клиенты "Львовгаз Сбыта" задолжали за потребленный газ 2 млрд гривен
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Клиенты, которые пользуются газом во Львове, задолжали больше всего

По состоянию на 1 января бытовые потребители Львовской области задолжали ООО "Львовгаз Сбыт" 2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средствами, которые получает "Львовгаз Сбыт", компания рассчитывается с Оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка. Следовательно, по словам пресс-службы, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области.

"Наибольшие долги за потребленный газ имеют жители Львова – 774,3 млн гривен. Мы обращаемся к нашим клиентам и призываем своевременно рассчитываться за потребленное голубое топливо. Если есть необходимость, должники могут заключить договор на реструктуризацию с нашей компанией. В таком случае оплата производится частями и только в таком случае можно избежать отключения газоснабжения", - отмечает Павел Майк, директор ООО "Львовгаз Сбыт".

В пресс-службе отметили, что ради взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией, есть возможность оформить договор реструктуризации.

"Такой вариант дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ. Также, если есть договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи", - говорится в сообщении.

Чтобы заключить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Львовгаз Сбыт" и предоставить паспорт собственника (или лица, которое заключило заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, что подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи

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