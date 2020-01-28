ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клієнти "Львівгаз Збуту" боргують за спожитий газ 2 млрд гривень

Новини » Енергетика     28.01.2020 - 17:15
Клієнти "Львівгаз Збуту" боргують за спожитий газ 2 млрд гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Клієнти, котрі користуються газом у Львові, боргують найбільше

Станом на 1 січня побутові споживачі Львівської області заборгували ТОВ "Львівгаз Збут" 2 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Коштами, котрі отримує "Львівгаз Збут", компанія розраховується з Оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку. Відтак, за словами прес-служби, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.

"Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Львова – 774,3 млн гривень. Ми звертаємось до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання", - зазначає Павло Майк, директор ТОВ "Львівгаз Збут".

У прес-службі зазначили, що задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації.

"Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Щоб укласти договір реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Львівгаз Збут" та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.

"Чернівцігаз": споживачі з індивідуальним опаленням сплатять за доставку менше "Івано-Франківськгаз Збут": 60 тис. споживачів отримують монетизовані пільги
Новини України Львівгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся