ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клиенты "Львовгаз Сбыта" вдвое больше платят за газ онлайн

Новости » Энергетика    15.05.2019 - 16:47
Клиенты "Львовгаз Сбыта" вдвое больше платят за газ онлайн
Иллюстративное фото (dtek.com)

Прирост оплат онлайн ожидают и за счет нового сервиса - чат-бота "7104ua" в Viber

С начала года 29,2 тыс. потребителей газа ООО "Львовгаз Сбыт" осуществили оплату за потребленный газ с помощью онлайн-платежей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество расчетов увеличилась почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам пресс-службы, главные причины увеличения использования платежных интернет-платформ - возможность рассчитываться за потребленное голубое топливо он-лайн без очередей, в удобное время, без комиссий или с минимальной комиссией. Размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Львовгаз Сбыт".

"Оплата за потребленный газ онлайн имеет хорошую тенденцию к росту, ведь это удобно, быстро и просто. По состоянию на сегодня 29,2 тыс. наших клиентов уже рассчитались за газ именно через онлайн-сервисы. Больше дистанционно оплатили за газ с помощью платформы Portmone – 17 тыс. потребителей газа Львовщины. В дополнение к уже существующим, для удобства клиентов недавно мы запустили еще один платежный онлайн сервис это чат-бот "7104ua" в Viber. Там вы можете платить за голубое топливо сразу по 5 лицевых счетах", - говорит начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

В пресс-службе отметили, что для пользователей Личного кабинета 104.ru сейчас доступны пять платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Портмоне, Приват24 и EasyPay.

"Днепропетровскгаз": потребители газа должны позаботиться о собственной безопасности
Новости Украины Львовгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь