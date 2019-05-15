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Клієнти "Львівгаз Збуту" вдвічі більше платять за газ онлайн

Новини » Енергетика    15.05.2019 - 16:47
Клієнти "Львівгаз Збуту" вдвічі більше платять за газ онлайн
Ілюстративне фото (dtek.com)

Приріст оплат онлайн очікують і за рахунок нового сервісу - чат-боту "7104ua" у Viber

Від початку року 29,2 тис. споживачів газу ТОВ "Львівгаз Збут" здійснили оплату за спожитий газ за допомогою онлайн-платежів. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року кількість розрахунків збільшилась майже вдвічі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами прес-служби, головні причини збільшення використання платіжних інтернет-платформ -  можливість розраховуватись за спожите блакитне паливо он-лайн без черг, в зручний час, без комісій або із мінімальною комісією. Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Львівгаз Збут".

"Оплата за спожитий газ онлайн має хорошу тенденцію до зростання, адже це зручно, швидко та просто. Станом на сьогодні 29,2 тис. наших клієнтів вже розрахувались за газ саме через онлайн-сервіси. Найбільше дистанційно сплатили за газ за допомогою платформи Portmone – 17 тис. споживачів газу Львівщини. На додаток до вже існуючих, задля зручності клієнтів віднедавна ми запустили ще один платіжний онлайн сервіс це чат-бот "7104ua" у Viber. Там ви можете сплачувати за блакитне паливо одразу по 5 особових рахунках", - говорить начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

У прес-службі зазначили, що для користувачів Особистого кабінету 104.ua зараз доступні п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват24 та EasyPay.

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