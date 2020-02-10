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Клиенты "Ивано-Франковскгаза", которые потребляют газ комплексно, заплатят за доставку меньше

Новости » Энергетика     10.02.2020 - 16:15
Клиенты "Ивано-Франковскгаза", которые потребляют газ комплексно, заплатят за доставку меньше
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

На Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%

В первом квартале 2020 года клиенты АО "Ивано-Франковскгаз" заплатят за доставку газа на 40% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря внедренной НКРЭКУ новой системе оплаты, потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления. По словам пресс-службы, на Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%. Например, домохозяйство, которое потребляет 1400 куб. м газа в год, за три месяца заплатит по 140 вместо 230-240 гривен.

Ивано-Франковская область

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

274

262

270

1 кв 2019 года, грн

234,27

240,01

230,85

705,13

1 кв. 2020 года, грн

140

140

140

420
*данные НКРЭКУ

"Плата за доставку – это не дополнительный платеж, а отделенный из общего счета. Потребители всегда платили за распределение: раньше стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Теперь произошло разделение счетов", - пояснил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Услуги доставки газа - это поддержка необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена сетей, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги", - говорится в сообщении.

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