Клиенты "Ивано-Франковскгаза", которые потребляют газ комплексно, заплатят за доставку меньше

На Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%
В первом квартале 2020 года клиенты АО "Ивано-Франковскгаз" заплатят за доставку газа на 40% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря внедренной НКРЭКУ новой системе оплаты, потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления. По словам пресс-службы, на Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%. Например, домохозяйство, которое потребляет 1400 куб. м газа в год, за три месяца заплатит по 140 вместо 230-240 гривен.
|
Ивано-Франковская область
|
январь
|
февраль
|
март
|
Потребление*, куб. м
|
274
|
262
|
270
|
1 кв 2019 года, грн
|
234,27
|
240,01
|
230,85
|
705,13
|
1 кв. 2020 года, грн
|
140
|
140
|
140
|
420
"Плата за доставку – это не дополнительный платеж, а отделенный из общего счета. Потребители всегда платили за распределение: раньше стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Теперь произошло разделение счетов", - пояснил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.
В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Услуги доставки газа - это поддержка необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена сетей, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги", - говорится в сообщении.