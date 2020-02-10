Клиенты "Ивано-Франковскгаза", которые потребляют газ комплексно, заплатят за доставку меньше

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На Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%

В первом квартале 2020 года клиенты АО "Ивано-Франковскгаз" заплатят за доставку газа на 40% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря внедренной НКРЭКУ новой системе оплаты, потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления. По словам пресс-службы, на Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%. Например, домохозяйство, которое потребляет 1400 куб. м газа в год, за три месяца заплатит по 140 вместо 230-240 гривен.

Ивано-Франковская область январь февраль март Потребление*, куб. м 274 262 270 1 кв 2019 года, грн 234,27 240,01 230,85 705,13 1 кв. 2020 года, грн 140 140 140 420

*данные НКРЭКУ

"Плата за доставку – это не дополнительный платеж, а отделенный из общего счета. Потребители всегда платили за распределение: раньше стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Теперь произошло разделение счетов", - пояснил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Услуги доставки газа - это поддержка необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена сетей, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги", - говорится в сообщении.