Клієнти "Івано-Франківськгазу", які споживають газ комплексно, сплатять за доставку менше

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На Прикарпатті частка таких споживачів складає 86%

У першому кварталі 2020 року клієнти АТ "Івано-Франківськгаз" сплатять за доставку газу на 40% менше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Завдяки запровадженій НКРЕКП новій системі оплати, споживачі отримують рівномірний та прогнозований платіж за доставку газу впродовж року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення. За словами прес-служби, на Прикарпатті частка таких споживачів складає 86%. Наприклад, домогосподарство, яке споживає 1400 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить по 140 замість 230-240 гривень.

Івано-Франківська область січень лютий березень Споживання*, куб м 274 262 270 1 кв. 2019 року, грн 234,27 240,01 230,85 705,13 1 кв. 2020 року, грн 140 140 140 420

*дані НКРЕКП

"Плата за доставку – це не додатковий платіж, а відокремлений із загального рахунку. Споживачі завжди сплачували за розподіл: раніше вартість доставки газу зазначалась окремим рядком в загальному рахунку. Тепер відбулося розділення рахунків", - пояснив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Послуги доставки газу - це підтримка необхідного тиску у газопроводах, ремонт, заміна мереж, ліквідація аварійних ситуацій, встановлення лічильників та інші послуги", - йдеться у повідомленні.