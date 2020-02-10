Клієнти "Івано-Франківськгазу", які споживають газ комплексно, сплатять за доставку менше

На Прикарпатті частка таких споживачів складає 86%
У першому кварталі 2020 року клієнти АТ "Івано-Франківськгаз" сплатять за доставку газу на 40% менше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Завдяки запровадженій НКРЕКП новій системі оплати, споживачі отримують рівномірний та прогнозований платіж за доставку газу впродовж року. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення. За словами прес-служби, на Прикарпатті частка таких споживачів складає 86%. Наприклад, домогосподарство, яке споживає 1400 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить по 140 замість 230-240 гривень.
|
Івано-Франківська область
|
січень
|
лютий
|
березень
|
Споживання*, куб м
|
274
|
262
|
270
|
1 кв. 2019 року, грн
|
234,27
|
240,01
|
230,85
|
705,13
|
1 кв. 2020 року, грн
|
140
|
140
|
140
|
420
"Плата за доставку – це не додатковий платіж, а відокремлений із загального рахунку. Споживачі завжди сплачували за розподіл: раніше вартість доставки газу зазначалась окремим рядком в загальному рахунку. Тепер відбулося розділення рахунків", - пояснив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.
У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Послуги доставки газу - це підтримка необхідного тиску у газопроводах, ремонт, заміна мереж, ліквідація аварійних ситуацій, встановлення лічильників та інші послуги", - йдеться у повідомленні.