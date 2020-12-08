Клиенты "Днепропетровскгаза" могут воспользоваться обновленной платформой 104.ua

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Почти 50 тысяч потребителей АО "Днепропетровскгаз" с начала года зарегистрировались в Личном кабинете. На сегодняшний день более 280 тысяч клиентов компании уже могут воспользоваться обновленной онлайн-платформой 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Больше половины клиентов АО "Днепропетровскгаз" выбрали удобный и быстрый способ управления расчетами за газ и его доставку с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua. Специалисты компании разработали новый интерфейс и добавили много удобных функций, которые значительно расширили функционал и облегчили интуитивное пользование платформой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что интерфейс Личного кабинета адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS. Онлайн-платформа позволяет выполнять расчеты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае оплата по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам АО "Днепропетровскгаз" экономить на комиссии. Также в обновленном Личном кабинете потребители могут добавлять до 25 личных счетов с любого региона Украины.

"Онлайн-сервисы становятся особенно удобными и важными в это непростое время мировой пандемии. На платформе 104.ua клиенты АО "Днепропетровскгаз" могут не только платить за газ и его доставку, но и передавать показания газового счетчика, просматривать историю платежей, загружать платежки быстро и удобно", - отмечает начальник управления клиентского сервиса Ирина Манько.

Также, по словам пресс-службы, появилась возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо подключить к счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично.