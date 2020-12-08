Клієнти "Дніпропетровськгазу" можуть скористатися оновленою платформою 104.ua

Газова труба (kmu.gov.ua)

Майже 50 тисяч споживачів АТ "Дніпропетровськгаз" з початку року зареєструвалися в Особистому кабінеті. На сьогоднішній день більше 280 тисяч клієнтів компанії вже можуть скористатися оновленою онлайн-платформою 104.ua.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Більше половини клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" обрали зручний і швидкий спосіб управління розрахунками за газ і його доставку за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Фахівці компанії розробили новий інтерфейс і додали багато зручних функцій, які значно розширили функціонал і полегшили інтуїтивне користування платформою", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що інтерфейс Особистого кабінету адаптований під всі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS. Онлайн-платформа дозволяє виконувати розрахунки в "один клік" по рахунках за газ і його доставку. У такому разі оплата за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє клієнтам АТ "Дніпропетровськгаз" економити на комісії. Також в оновленому Особистому кабінеті споживачі можуть додавати до 25 особистих рахунків з будь-якого регіону України.

"Онлайн-сервіси стають особливо зручними і важливими у цей непростий час світової пандемії. На платформі 104.ua клієнти АТ "Дніпропетровськгаз" можуть не тільки платити за газ і його доставку, але і передавати показання газового лічильника, переглядати історію платежів, завантажувати платіжки швидко і зручно", - зазначає начальник управління клієнтського сервісу Манько Ірина.

Також, за словами прес-служби, з'явилася можливість автоматичної передачі обсягів спожитого газу. Для цього необхідно підключити до лічильника модем 104.ua SMART. Система дозволяє автоматизувати облік природного газу і звільнити клієнтів від необхідності щомісячно передавати показники лічильників у газову компанію особисто.